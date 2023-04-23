Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 24 ракет, додали у пресслужбі ВМС ЗСУ.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 7 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 24 судна, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
В ОК “Південь” попередили, що загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока.
Та закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог, уникати скупчення людей, зокрема у зв’язку з поминальними днями.
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