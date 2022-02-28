28 лютого російські окупаційні війська зайшли на територію Нової Басані, що у Чернігівській області, та розстрілювали мирне населення. Попередньо там отримували повідомлення про переміщення ворожої техніки із замальованою буквою Z і водночас під українськими прапорами.

Про це повідомляють #Букви із посиланням на власні джерела у розвідці.

Згідно з даними розвідки, у місто Нова Басань вдерлися російські війська, котрі, за попередніми даними, могли прикриватись українськими прапорами.

За інформацією достовірних джерел, окупанти прорвали кордон територіальної оборони. Також повідомляється про сутичками із мирним населенням, під час яких загарбники розстріляли цивільних.

Окрім того, для того, аби ніхто не чинив опору, людей витягували з укриттів та забирали чоловіків.

Наразі люди бояться ховатись у погребах та почали ховатись на дахах та у сараях.

Поки що інформація про наявність полонених та їхню можливу кількість – не підтверджена.

Раніше повідомлялось, що з метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.