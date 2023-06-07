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Ворожу інформаторку, яка «полювала» на бойові дрони ЗСУ, засудили до 12 років ув’язнення

12 років за ґратами проведе інформаторка РФ, яка намагалася виявити бойові дрони ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом.

Середа, 7 червня 2023, 18:03
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Джерело: СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну колаборантку, яка коригувала російські повітряні атаки на позиції Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у січні поточного року. Нею виявилась мешканка селища Іверське Краматорського району, яку минулого літа спецслужба РФ дистанційно залучила до розвідувально-підривної діяльності проти України.

За вказівкою окупантів, вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення українських захисників на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Передусім ворожа інформаторка намагалась виявити бойові позиції артилерії, зенітно-ракетних комплексів та бойових дронів ЗСУ.

Також агресора цікавили локації українських військових шпиталів, складів з боєприпасами та підрозділів радіоелектронної боротьби.

Отримані відомості вона передавала ворожому “зв’язковому” з тимчасово окупованої частини Донеччини. Комунікацію підтримували через месенджер у telegram, а передачу розвідданих окупантам здійснювала у вигляді текстових повідомлень і скріншотів в “Google Maps” з відмітками українських об’єктів.

Розвідувальну інформацію загарбники використовували для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

Під час обшуку у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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