Ворожу інформаторку, яка «полювала» на бойові дрони ЗСУ, засудили до 12 років ув’язнення

Джерело: СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну колаборантку, яка коригувала російські повітряні атаки на позиції Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у січні поточного року. Нею виявилась мешканка селища Іверське Краматорського району, яку минулого літа спецслужба РФ дистанційно залучила до розвідувально-підривної діяльності проти України.
За вказівкою окупантів, вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення українських захисників на Бахмутському і Авдіївському напрямках.
Передусім ворожа інформаторка намагалась виявити бойові позиції артилерії, зенітно-ракетних комплексів та бойових дронів ЗСУ.
Також агресора цікавили локації українських військових шпиталів, складів з боєприпасами та підрозділів радіоелектронної боротьби.
Отримані відомості вона передавала ворожому “зв’язковому” з тимчасово окупованої частини Донеччини. Комунікацію підтримували через месенджер у telegram, а передачу розвідданих окупантам здійснювала у вигляді текстових повідомлень і скріншотів в “Google Maps” з відмітками українських об’єктів.
Розвідувальну інформацію загарбники використовували для підготовки нових повітряних ударів по регіону.
Під час обшуку у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
- За матеріалами Служби безпеки України 15 років за ґратами проведе мешканець Харківської області, який підняв російський прапор у Вовчанську та працював на ФСБ РФ.
- В Україні упродовж 2022 року засудили 272 особи, звинувачені у колабораціонізмі, у цих справах нікого не виправдали.
- Служба безпеки України повідомила про підозру російській пропагандистці, яка однією з перших почала виправдовувати російських окупантів за підрив Каховської ГЕС. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі.