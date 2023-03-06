Російський контейнеровоз увійшов через Босфор в Чорне море. Корабель повертається до Новосибірська із сирійського порту Тартус, де знаходиться російська військово-морська база.

Про це сповіщає Naval News.

Судно Sparta IV було завантажене у Сирії та йшло у супроводі російського флоту. Зазначено, що після початку повномасштабого вторгнення в Україну Туреччина закрила шлях через протоки між Середземним і Чорним морями для російських військових кораблів, проте на торгові та допоміжні судна це не поширюється.

Повідомляється, що Росія використовує допоміжні та торгові судна для переміщення військових боєприпасів через протоки. Очікується, що судно розвантажиться в Новоросійську, на базі, яка активно бере участь у вторгненні в Україну. На борту, ймовірно, знаходиться військове обладнання, хоча достовірних підтверджень цьому немає.

Зазначено, що вантажне судно Sparta IV на початку лютого доставило до сирійського порту Тартус гуманітарну допомогу для постраждалих від землетрусу в Туреччині та Сирії. Після цього вирушило в зворотному напрямку, де у східній частині Середземного моря його супроводжував російський корвет “Стерегущий”.

Також додається, що Sparta IV належить російській компанії “СК Південь”, яка внесена до американського списку санкцій.