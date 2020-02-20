Під час дебатів щодо ситуації на окупованих територіях України вісім країн Північної Європи та Балтії підтримали країну та засудили агресію Росії.

Про це йшлося під час виступу політичного директора МЗС Естонії Лембіта Уібо.

Уімбо озвучив спільну позицію Естонії, Фінляндії, Ісландії, Данії, Латвії, Литви, Норвергіі і Швеції щодо підтримки України.

“Сьогодні шість років після трагічних подій на Майдані і початку російської агресії проти України. Країни Північної Європи і Балтії підтверджують свою міцну підтримку суверенітету України, її незалежності та територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів, в тому числі територіальних вод”, — сказав він.

Уімбо наголосив, що північно-балтійські країни засуджують незаконну анексію Криму.

“Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Росією і віддані виконанню політики невизнання Європейським Союзом, включаючи обмежувальні заходи. Ми настійно закликаємо Російську Федерація дотримуватися територіальну цілісність і суверенітет України, як це викладено в резолюції Генеральної асамблеї 68/262”, — додав він.

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