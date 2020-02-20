Про це йшлося під час виступу політичного директора МЗС Естонії Лембіта Уібо.
Уімбо озвучив спільну позицію Естонії, Фінляндії, Ісландії, Данії, Латвії, Литви, Норвергіі і Швеції щодо підтримки України.
“Сьогодні шість років після трагічних подій на Майдані і початку російської агресії проти України. Країни Північної Європи і Балтії підтверджують свою міцну підтримку суверенітету України, її незалежності та територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаних кордонів, в тому числі територіальних вод”, — сказав він.
Уімбо наголосив, що північно-балтійські країни засуджують незаконну анексію Криму.
“Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Росією і віддані виконанню політики невизнання Європейським Союзом, включаючи обмежувальні заходи. Ми настійно закликаємо Російську Федерація дотримуватися територіальну цілісність і суверенітет України, як це викладено в резолюції Генеральної асамблеї 68/262”, — додав він.
На відео з 35 хвилини
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