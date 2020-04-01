Вісім українців, які перебувають в Японії, Німеччині, Польщі та Італії вилікувалися від коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Наразі 32 українці проходять лікування від коронавірусу за межами країни.

По одному українцю лікуються в Швейцарії, Швеції, Великобританії, США, Сербії, Нідерландах, Іспанії та на Сейшельських островах, по двоє в ОАЕ і Нігерії, троє в Австрії, четверо в Польщі, Німеччині та Домініканській Республіці, а також п’ятеро в Італії.

У повідомленні також сказано, що восьми українцям вдалося вилікуватися за кордоном. У Німеччині, Італії та Польщі – по двоє українців. Ще четверо в Японії.

Четверо українців померли за кордоном від коронавірусної інфекції.

Ще близько 12 тисяч українців зареєструвалися для повернення додому.

Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.