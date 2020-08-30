Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія не виключає кадрових ротацій в Уряді цієї осені.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

“Я не виключаю, я думаю, що на осінь точно можуть бути якісь ротації по окремих міністерствах. Можу навіть спрогнозувати – два – три міністерства. Які, говорити не буду, а то люди зовсім перестануть працювати”, – зазначив Арахамія.

Він відповів ствердно на уточнююче запитання, чи йдеться про економічний блок Уряду.

“Ну так. У нас же люди найбільше якраз незадоволені економічним блоком… Потрібні люди, які не просто мають бачення і програми, а які можуть їх швидко імплементувати в життя”, – заявив нардеп.

Арахамія запевнив, що на сьогодні немає передумов для заміни Уряду Дениса Шмигаля, проте зазначив, що виключати відставку Кабінету Міністрів також не можна.

“Точно не виключено (що Уряд буде замінено, – ред.), але поки у нас жодних таких планів теж немає. Передумов зараз немає”, – повідомив він.

(На відео – з 9:50)