Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства, опублікованій Білим домом.

У тексті документа йдеться, що Україна та США активізують Комісію стратегічного партнерства, переорієнтовану на боротьбу з викликами XXI століття.

Затвердити Хартію мають очільник МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен. Підписання відбудеться восени під час засідання Комісії у Вашингтоні.