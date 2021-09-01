Про це йдеться у спільній заяві щодо стратегічного партнерства, опублікованій Білим домом.
У тексті документа йдеться, що Україна та США активізують Комісію стратегічного партнерства, переорієнтовану на боротьбу з викликами XXI століття.
Затвердити Хартію мають очільник МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен. Підписання відбудеться восени під час засідання Комісії у Вашингтоні.
- Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть реформи в Україні. Цього року планують виділити понад 463 млн доларів, зокрема, на судову реформу.