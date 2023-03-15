Американський режисер Квентін Тарантіно, відомий завдяки стрічкам "Одного разу в Голлівуді" та "Кримінального чтива" зніме свій останній фільм восени.

Про це повідомило видання The Hollywood Reporter з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що режисер стрічок написав сценарій, який планує зняти восени 2023 року. Видання пише, що сценарій має назву “Кінокритик”, а події стрічки розгортаються в кінці 1970-х років у Лос-Анджелесі. Головною героїнею виступає жінка.

The Hollywood Reporter припустило, що історія розгортатиметься навколо Полін Каель — одній із найвпливовіших кінокритиків усіх часів.

Наприкінці 1970-х років вона працювала консультантом на кіностудії Paramount. Тому, період може збігатися з часом сценарію.

Тарантіно раніше говорив, що хоче зняти десять фільмів або піти на пенсію до 60 років. Наразі на рахунку Квентіна дев’ять стрічок. Такого цього місяця йому виповниться 60 років.

ДОВІДКА. Квентін Тарантіно — американський режисер, сценарист, актор та продюсер. Має “Золоту пальмову гілку” Каннського кінофестивалю, а також премії “Оскар” і “Золотий глобус”.