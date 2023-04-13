Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
Він зазначив, що, за наявними даними, вже з червня Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50.
“Це дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни”, – наголосив Громов.
Водночас він попередив, що загроза завдання масованого ракетного удару зберігається і зараз, адже на аеродромах та в пунктах базування споряджені та перебувають у готовності до застосовування носії крилатих ракет повітряного та морського базування.
Громов додав, що у квітні війська РФ завдали по Україні 44 ракетних ударів та здійснили 38 атак безпілотниками, з яких 29 БпЛА знищено силами ППО.
- Протягом зими 2022-2023 років Росії не вдалося знищити об’єднану енергетичну систему України, попри масовані ракетні атаки по об’єктах критичної інфраструктури України.