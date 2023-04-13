В українському Генштабі попередили: цьогоріч Росія планує розпочати серійне виробництво ракет Х-50, що може призвести до відновлення масованих ракетних атак по Україні восени.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

Він зазначив, що, за наявними даними, вже з червня Росія планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50.

“Це дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни”, – наголосив Громов.

Водночас він попередив, що загроза завдання масованого ракетного удару зберігається і зараз, адже на аеродромах та в пунктах базування споряджені та перебувають у готовності до застосовування носії крилатих ракет повітряного та морського базування.

Громов додав, що у квітні війська РФ завдали по Україні 44 ракетних ударів та здійснили 38 атак безпілотниками, з яких 29 БпЛА знищено силами ППО.