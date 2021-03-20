Про це повідомляє Fox News.
Зазначається, що працівники музею вирішили зберегти воскову фігуру Трампа, тому перемістили її у вестибюль. Там завжди були присутні працівники музею та інші відвідувачі. Однак навіть це не допомогло зберегти фігуру від вандалів.
Адміністрація музею вирішила забрати статую у сховище.
У музеї зізналися, що статуї президентського сектору постійно страждали від рук недобросовісних відвідувачів.
“Джордж Буш, Обама чи Трамп – усіх їх били. Обамі 6 разів відбивали вуха, а Бушу якось відбили носа”, – поділився директор музею Клей Стюарт.
Однак статуя Трампа страждали більше за всіх. Напади почастішали у 2020 році, коли Трамп оголосив про те, що балотуватиметься знову. Фігуру доводилося регулярно реставрувати та підфарбовувати.
Наразі у музеї не розголошують, коли фігуру скандального експрезидента повернуть у зал. Директор жартує, що Трампа повернуть, коли з’явиться статуя Джо Байдена.
- Раніше на Алеї слави у Голлівуді вкотре розбили зірку президента США Дональда Трампа. З моменту останнього пошкодження не минуло й місяця.