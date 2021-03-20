Статую колишнього президента США Дональда Трампа довелося забрати з Техаського музею воскових фігур, оскільки відвідувачі постійно били, дряпали та намагалися всіляко її пошкодити.

Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що працівники музею вирішили зберегти воскову фігуру Трампа, тому перемістили її у вестибюль. Там завжди були присутні працівники музею та інші відвідувачі. Однак навіть це не допомогло зберегти фігуру від вандалів.

Адміністрація музею вирішила забрати статую у сховище.

У музеї зізналися, що статуї президентського сектору постійно страждали від рук недобросовісних відвідувачів.

“Джордж Буш, Обама чи Трамп – усіх їх били. Обамі 6 разів відбивали вуха, а Бушу якось відбили носа”, – поділився директор музею Клей Стюарт.

Однак статуя Трампа страждали більше за всіх. Напади почастішали у 2020 році, коли Трамп оголосив про те, що балотуватиметься знову. Фігуру доводилося регулярно реставрувати та підфарбовувати.

Наразі у музеї не розголошують, коли фігуру скандального експрезидента повернуть у зал. Директор жартує, що Трампа повернуть, коли з’явиться статуя Джо Байдена.