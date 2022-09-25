Восьмий пакет санкцій проти РФ не буде містити обмежень стосовно цін на нафту. Швидше за все ЄС може запровадити обмеження щодо хімікатів, машин та сталеливарної продукції.

Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк у Twitter.

Він стверджує, що G7 досі працює над деталями, тому обмеження, ймовірно, вводити не будуть.

“Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії”, — написав він.

Рікард Джозвяк додав, що санкції можуть охоплювати обмеження проти хімікатів, машин та сталеливарної продукції. Ймовірно до них додадуть перелік осіб, які причетні до псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Bloomberg зазначило, що ЄС розглядає можливість відключення російського банку “Газпром” від міжнародної платіжної системи SWIFT. Досі фінансова установа не потрапляла під санкції. Запропонували застосувати обмеження Польща, Ірландія та країни Балтії.

Також Financial Times писало, що Польща та країни Балтії вимагали застосувати санкції на предмети розкоші, як алмази, та російські галузі інформаційних технологій, кібербезпеки та програмного забезпечення. Утім всі країни-члени Євросоюзу не можуть знайти консенсус.