За деякими даними, майже чверть громадян України страждають від зайвої ваги. Чималу роль в цьому відіграють виховання та стрес.

Таку думку в коментарі #Буквам висловила психотерапевт Анастасія Лобазова.

“Говорячи про проблему, варто виділити посттравматичну культуру виховання. Слідом за війнами і голодом – це установки про те, що їсти треба не тоді, коли організм відчуває потребу, а “по годинах”, про запас, доїдати все з тарілки і “не викидати” їжу, “не перебирати” стравами. У зв’язку з цим виникають ігнорування і нерозуміння реальних потреб свого організму, а це призводить до звички переїдання і надання переваги калорійній їжі”, — зазначила Лобазова.

Крім того, за словами експерта, у багатьох з нас з дитинства існує емоційна залежність від калорійної їжі.

“Друга, тісно пов’язана з першою, причина – помилкові зв’язку. Тут говоримо про їжу, як про засіб самозаспокоєння: “прийом їжі дорівнює викиду глюкози дорівнює підйому настрою” і формування звички їсти більше і частіше, бажано солодке. Часто їжа є засобом маніпуляції, наприклад, “морозиво після супу” або регуляції поведінки “за хорошу поведінку цукерку”. Це переводить їжу з розряду палива для організму в розряд емоційної залежності”, — додала психотерапевтка.

Також, за словами лікарки, не меншу роль в проблемі ожиріння, грає стрес. Через нього, а зовсім не через лінь, деякі люди можуть набирати вагу, незважаючи на здорове харчування та активний спосіб життя.

“Третя причина – стрес. Існує стереотип, що товсті люди ліниві. Насправді людина, що страждає ожирінням, може мати дуже високе фізичне навантаження і активність, і саме через це організм відчуває постійний стрес і накопичує зайвий жир. У той же час психологічний стрес, різного роду травми і конфлікти сприяють виробленню кортизолу, який призводить до порушення метаболізму. Особливо важливо звернути увагу, якщо здорова дитина при нормальному харчуванні починає стрімко набирати вагу. Часто причина криється саме в хронічному стресі, пригнічених негативних переживаннях”, — наголосила Лобазова.

Також психотерапевт зазначає, що прихованими причинами ожиріння можуть бути депресія і тривога, через які люди пасивні та не мотивовані. Організм ніби “завмирає”, що розцінюється мозком як загроза для життя, виробляється надлишок кортизолу і коло знову замикається.