80% українців, які звертаються за допомогою до психотерапевта, впевнені в тому, що у них унікальні проблеми, які неможливо вирішити. Але тенденція до пасивності і безвиході змінюється завдяки молоді.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів психотерапевт Спартак Субота.

Українці не вірять в те, що можна щось змінити для вирішення повсякденних проблем, які вони вважають унікальним.

“Така проблема є скрізь, але в Україні вона явно виражена. Пасивність і безвихідь: “Що я можу зробити? Від мене нічого не залежить. Я нікому не потрібен”, – зазначив він.

Причиною цього психотерапевт частково вважає “збиткову логіку” через національні особливості.

При цьому він звернув увагу на те, що ситуація серед молоді змінилася.

“Мені ці хлопці й дівчата 16-20 років зовсім незрозумілі, часом мені навіть дуже неприємно на них дивитись, тому що їхня поведінка суперечить моїм переконанням… І знаю, що завдяки їм усе зміниться дуже сильно”, – вважає психотерапевт.

Він пояснив, що завдяки молоді в суспільстві змінюється ставлення до сприйняття інших, вибору гендеру, права на самовираження.

“Момент, коли ми починаємо розуміти, що маємо право приймати позицію інших людей – навіть якщо вона відрізняється від нашої – це наш шанс зростати. Люди починають розвиватись одразу після усвідомлення, що може бути якось по-іншому, ніж вони звикли”, – роз’яснив фахівець.