Відкриття зовнішніх кордонів Європейського Союзу та авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі, схоже на те, що питання відкриття зовнішніх кордонів ЄС та авіаційного простору буде розглядатися не раніше кінця червня. Хто планував летіти в Австрію регулярним рейсом після 22 червня – доведеться ще почекати”, – зазначив він.

Посол також додав, що правила в’їзду для українців до Австрії автомобільним шляхом залишаються без змін: можуть в’їжджати громадяни України, які мають на руках підтвердження цілі подорожі (робота, лікування або возз’єднання сім’ї), погоджене з посольством Австрії в Україні.

Раніше повідомлялося, що Austrian Airlines планує поновити рейси до Києва з 22 червня.