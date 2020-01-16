У Мережі опублікували новий фрагмент наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука, на якому чиновники обговорюють, як пояснити президенту Володимиру Зеленському причини коливання курсу валюти і прогноз на наступні три роки.

Запис опубліковано у відкритому доступі.

В описі зазначено, що це історія про те, як прем’єр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова НБУ Яків Смолій, заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб і міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов збиралися на нараду до “тупого президента” Зеленського.

На записі чиновники говорять про стабілізацію курсу в країні, факторах, які на це впливають, а також про те, як пояснити коливання президенту.

Під час зустрічі, фрагменти якої було опубліковано анонімним джерелом, чоловік, чий голос, як передбачається, належить Гончаруку, пропонує пояснити очільнику держави наслідки коливання курсу на прикладі продуктового кошика для салату “Олів’є”.

На відео з 8:22

“Дивіться, скажу з людської мови на … Йому треба сказати: “Дивись, Вова. Те, що зараз курс менше, значить, що “Олів’є” в наступному році на наступному новорічному столі …”, – каже, можливо, Гончарук.

“Не буде дорожчим ніж в цьому”, – доповнює його співрозмовник.

“Так”, – відповідає Гончарук.

“Не факт”, – озвучує свою думку Маркарова.