Запис опубліковано у відкритому доступі.
В описі зазначено, що це історія про те, як прем’єр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова НБУ Яків Смолій, заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови НБУ Дмитро Сологуб і міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов збиралися на нараду до “тупого президента” Зеленського.
На записі чиновники говорять про стабілізацію курсу в країні, факторах, які на це впливають, а також про те, як пояснити коливання президенту.
Під час зустрічі, фрагменти якої було опубліковано анонімним джерелом, чоловік, чий голос, як передбачається, належить Гончаруку, пропонує пояснити очільнику держави наслідки коливання курсу на прикладі продуктового кошика для салату “Олів’є”.
На відео з 8:22
“Дивіться, скажу з людської мови на … Йому треба сказати: “Дивись, Вова. Те, що зараз курс менше, значить, що “Олів’є” в наступному році на наступному новорічному столі …”, – каже, можливо, Гончарук.
“Не буде дорожчим ніж в цьому”, – доповнює його співрозмовник.
“Так”, – відповідає Гончарук.
“Не факт”, – озвучує свою думку Маркарова.
- Нагадаємо, після публікації скандальних аудіозаписів з можливою участю Прем’єр-міністра Олексія Гончарука у фракції “Слуги народу” повідомили, що готові підтримати його заяву про відставку, якщо він напише його.
- У Гончарука інформацію про подачу ним заяви про відставку спростували і утрималися від висновків про справжність записів.
- Проте, увечері 15 січня в парламентській фракції “Слуги народу” пройшло голосування з питання відставки Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Інформацію про це підтвердила народний депутат від фракції Ірина Верещук.