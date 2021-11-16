#Букви зібрали найяскравіші реакції.

16 листопада Володимир Зеенський опублікував чергове відеозвернення. У ньому президент анонсував запуск програми, під час якої українці, що були щеплені обома дозами вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати 1 тисячу гривень.

Відповідна програма стартуватиме 19 грудня. За словами Зеленського, на це буде виділено двічі по 3 млрд гривень. Відповідно, на грошову винагороду зможуть розраховувати 6 млн громадян.

Отримати гроші можна буде через застосунок “Дія”. Крім цього, Зеленський оголосив сфери, у яких можна буде витратити цю суму. Однак залишилося незрозумілим, чи зможуть громадяни вільно використовувати ці гроші та у яких спосіб їх отримуватимуть.

Новина швидко стала головною темою для обговорень в соціальних мережах та створення мемів.

Українці розмірковували, куди можна витратити тисячу гривень, що можна отримати замість неї та що ж дістанеться тим, хто щеплення не робив.

Однак, найчастіше все ж згадували “Юліну тисячу”. Йдеться про рішення уряду Юлії Тимошенко у 2008 році. Тоді на виплати направили 6,4 млрд гривень, а вкладники могли отримати по 1000 гривень.  Для отримання компенсації у новоствореному Реєстрі вкладників заощаджень  громадян зареєструвалися 12,8 млн осіб. З них половина — 6,4 млн осіб — отримали належні їм компенсації в межах 1 тис. гривень. Таке рішення Тимошенко критикували і називали популізмом. Рахункова палата оцінює втрати державних коштів від реалізації 2008 року програми з виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР на рівні 5 млрд гривень. Тепер з критикою зіткнувся і Володимир Зеленський.

Крім цього, користувачі соцмереж припускали, що ці гроші могли направити на виплати для лікарів, адже зробити щеплення їм нічого не коштувало.

І, звісно, відеозвернення президента надихнуло українців на створення мемів: