#Букви зібрали найяскравіші реакції.

16 листопада Володимир Зеенський опублікував чергове відеозвернення. У ньому президент анонсував запуск програми, під час якої українці, що були щеплені обома дозами вакцини проти коронавірусу, зможуть отримати 1 тисячу гривень.

Відповідна програма стартуватиме 19 грудня. За словами Зеленського, на це буде виділено двічі по 3 млрд гривень. Відповідно, на грошову винагороду зможуть розраховувати 6 млн громадян.

Отримати гроші можна буде через застосунок “Дія”. Крім цього, Зеленський оголосив сфери, у яких можна буде витратити цю суму. Однак залишилося незрозумілим, чи зможуть громадяни вільно використовувати ці гроші та у яких спосіб їх отримуватимуть.

Новина швидко стала головною темою для обговорень в соціальних мережах та створення мемів.

Українці розмірковували, куди можна витратити тисячу гривень, що можна отримати замість неї та що ж дістанеться тим, хто щеплення не робив.

Зеленський: «всі українці вакциновані двома дозами зможуть отримати 1000 гривень. Витратити їх вони можуть на концерти кварталу 95» — амбасадор сидру (@eduard_daily) November 15, 2021

Кожен, хто отримав 2 щеплення, зможе отримати 2 банки рево і 5 пачок гострої мівіни зі смаком курки — Зеленський — рамен (@thebee_man) November 15, 2021

"1000 гривень вакцинованим сплатять за рахунок невакцинованих. Все одно їм гроші вже не треба." – сказав Зеленський — rosemaric (@rosemaric3) November 15, 2021

Для українця тисяча гривень – це сакральна цифра. Тому я обіцяю кожному двічі вакцинованому жителю країни тисячу гривень.

Кому не дістанеться обіцяна тисяча(бюджет не гумовий) – тим покажемо безплатно новий сезон "Сватів". — Голобородько (@goloborodyko) November 15, 2021

Однак, найчастіше все ж згадували “Юліну тисячу”. Йдеться про рішення уряду Юлії Тимошенко у 2008 році. Тоді на виплати направили 6,4 млрд гривень, а вкладники могли отримати по 1000 гривень. Для отримання компенсації у новоствореному Реєстрі вкладників заощаджень громадян зареєструвалися 12,8 млн осіб. З них половина — 6,4 млн осіб — отримали належні їм компенсації в межах 1 тис. гривень. Таке рішення Тимошенко критикували і називали популізмом. Рахункова палата оцінює втрати державних коштів від реалізації 2008 року програми з виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР на рівні 5 млрд гривень. Тепер з критикою зіткнувся і Володимир Зеленський.

2009: Юліна тисяча.

2012: Вітіна тисяча.

2021: Вовкина тисяча.

——— ВИ ТУТ ———

2024: — [сашк°] (@jobanamou) November 15, 2021

прикол на півтори людини pic.twitter.com/GUVmV1tRKs — kush nir (@kushnir_lil) November 15, 2021

Юліна тисяча коштуала платникам податків 5 млрд гривень, а Вовина тисяча потенційно може коштувати 30 млрд гривень. 1 млрд доларів США. (За даними реєстру виборців 18+). Так і хочеться запитати : Ти щось заплатив у бюджет, що розкидаєшся грошима? https://t.co/I6WwPvs5Vy pic.twitter.com/CYD7KLvfp8 — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) November 15, 2021

Ну не піздєц. По 1000 гривень за вакцинацію. Такої гречки у нас ще не було — рв (@for_me_withlove) November 15, 2021

Тисяча гривень від президента! За вакцінацію! Де людина в селі знайде фітнес клуб? Театр? Або кудись поїде? Дрова, господарство, корова,ліки, комунальні платежі..а не оце..все.. — Margo Grei (@daxabraxa) November 16, 2021

Крім цього, користувачі соцмереж припускали, що ці гроші могли направити на виплати для лікарів, адже зробити щеплення їм нічого не коштувало.

Жарти жартами, але @ZelenskyyUa я, як двічі вакцинованс, готова свою «премію за вакцинацію» віддати лікарю чи медсестрі з ковідного відділення

Зробити вакцину не коштувало мені нічого. А лікарі жертвують своїм часом та здоров‘ям аби ситуація не погіршувалась. — Anastasia Bakulina (@nastyabakulina_) November 15, 2021

⚡️Зеленський заявив,що кожний двічі вакцинований громадянин отримає по одноразовій матеріальній виплаті в сумі 1 тис.гривень⚡️

Ось це чистої води популізм,популізм який не спрацює,популізм якому похуй на всі переконання та здоровий глузд.

Підніміть зарплати медпрацівникам! — 50 грамів чистого (@50grammm) November 15, 2021

І, звісно, відеозвернення президента надихнуло українців на створення мемів: