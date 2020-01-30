Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що хворі на китайський коронавірус зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ в Twitter.

За його словами, загалом за межами Китаю було зафіксовано 98 випадків захворювання коронавірусом 2019nCoV.

“Зараз у 18 країнах за межами Китаю зареєстровано 98 випадків коронавірусу 2019nCoV, в тому числі 8 випадків передачі вірусу від людини людині в чотирьох країнах: Німеччині, Японії, В’єтнамі та Сполучених Штатах Америки”, – заявив Гебреісус.

Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні в світі підтверджено 7834 випадки зараження новим коронавірусом, з яких 7736 – у Китаї.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, кількість загиблих від коронавірусу зросла до 170 осіб. У Китаї підтверджено 7 711 випадків захворювання. Інфекція також поширилися щонайменше на 16 інших країн.

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