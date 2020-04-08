Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) нагадує, що здоровим людям немає необхідності в громадських місцях носити медичні маски та респіратори.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Так, маску слід носити в тому випадку, “якщо у вас є симптоми COVID-19 (особливо кашель, нежить) або доглядаєте за кимось, у кого може бути COVID-19”.

Одноразову маску можна використовувати тільки один раз.

Читайте також: Чому звичайні маски не захистять від коронавірусу

“Якщо ви не хворієте або не доглядати за тим, хто хворий, тоді ви переводите маску даремно”, – зазначають у ВООЗ.

У всьому світі відчувається нестача медичних масок, тому ВООЗ закликає людей “використовувати маски з розумом”.

У Всесвітній організації охорони здоров’я нагадують, що найбільш ефективним способом захистити себе і оточуючих від COVID-19 – це часте миття рук, кашляти у вигин ліктя або в паперові серветки, триматися на відстані не менше 1 метра від людей, які кашляють або чхають.