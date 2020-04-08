Про це повідомляється на сайті ВООЗ.
Так, маску слід носити в тому випадку, “якщо у вас є симптоми COVID-19 (особливо кашель, нежить) або доглядаєте за кимось, у кого може бути COVID-19”.
Одноразову маску можна використовувати тільки один раз.
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“Якщо ви не хворієте або не доглядати за тим, хто хворий, тоді ви переводите маску даремно”, – зазначають у ВООЗ.
У всьому світі відчувається нестача медичних масок, тому ВООЗ закликає людей “використовувати маски з розумом”.
У Всесвітній організації охорони здоров’я нагадують, що найбільш ефективним способом захистити себе і оточуючих від COVID-19 – це часте миття рук, кашляти у вигин ліктя або в паперові серветки, триматися на відстані не менше 1 метра від людей, які кашляють або чхають.
- Всесвітня організація охорони здоров’я закликала керівництва країн, в яких прийняті обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19, не скасовувати їх занадто рано.