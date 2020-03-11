Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу.
Як зазначив Гебреісус, ВООЗ стурбована поширенням коронавірусу в світі.
“ВООЗ цілодобово оцінює цей спалах, і ми глибоко стурбовані як тривожними рівнями поширення і серйозності, так і тривожними рівнями бездіяльності. Тому ми зробили оцінку, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію”, – заявив глава ВООЗ.
Він зазначив, що за останні два тижні число випадків зараження за межами Китаю збільшилося в 13 разів. За його словами, захворювання COVID-19 зафіксовано вже в 114 країнах. За даними на 11 березня, у всьому світі вже зареєстровано 118 тисяч випадків зараження коронавірусом, більше 4 тисяч з них завершилися летальним результатом.
Найбільш сильно від вірусу постраждали Китай, Південна Корея, Італія та Іран. Майже щодня до зон ризику зараховують все нові регіони.
Також в організації закликали країни знайти баланс між захистом здоров’я людей, мінімізацією економічних і соціальних потрясінь і дотриманням прав людини.
ВООЗ закликала всі країни:
- активувати і розширити механізми реагування на надзвичайні ситуації
- пояснювати людьми про ризики і як вони можуть захистити себе
- знайти, ізолювати, перевірити і обробити кожен можливий випадок #COVID-19 і простежити кожен контакт.
Відзначимо, пандемія – це сильна епідемія, що характеризується розповсюдженням інфекційного захворювання на всій території країни і сусідніх держав, а іноді і багатьох країн світу.
Останній раз ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.