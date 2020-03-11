Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу.

Як зазначив Гебреісус, ВООЗ стурбована поширенням коронавірусу в світі.

“ВООЗ цілодобово оцінює цей спалах, і ми глибоко стурбовані як тривожними рівнями поширення і серйозності, так і тривожними рівнями бездіяльності. Тому ми зробили оцінку, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію”, – заявив глава ВООЗ.

Він зазначив, що за останні два тижні число випадків зараження за межами Китаю збільшилося в 13 разів. За його словами, захворювання COVID-19 зафіксовано вже в 114 країнах. За даними на 11 березня, у всьому світі вже зареєстровано 118 тисяч випадків зараження коронавірусом, більше 4 тисяч з них завершилися летальним результатом.

Найбільш сильно від вірусу постраждали Китай, Південна Корея, Італія та Іран. Майже щодня до зон ризику зараховують все нові регіони.

Також в організації закликали країни знайти баланс між захистом здоров’я людей, мінімізацією економічних і соціальних потрясінь і дотриманням прав людини.

ВООЗ закликала всі країни:

активувати і розширити механізми реагування на надзвичайні ситуації

пояснювати людьми про ризики і як вони можуть захистити себе

знайти, ізолювати, перевірити і обробити кожен можливий випадок #COVID-19 і простежити кожен контакт.

Відзначимо, пандемія – це сильна епідемія, що характеризується розповсюдженням інфекційного захворювання на всій території країни і сусідніх держав, а іноді і багатьох країн світу.

Останній раз ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.