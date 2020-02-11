Про це повідомили в прес-службі ВООЗ.

Новий коронавірус, епідемія якого спостерігається в Китаї, отримав назву COVID-19. Ця абревіатура розшифровується як “corona virus disease 2019”.

За словами голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, назва була необхідною для того, щоб уникнути формулювань, які є неточними або стигматизують.

“Нам потрібно було знайти ім’я, яке не відноситься до географічного місця розташування, тварини, людини або групи людей, і яке також можна вимовляти та пов’язати із захворюванням. Наявність імені має значення для запобігання використанню інших імен, які можуть бути неточними або стигматизувати. Це також дає нам стандартний формат для використання при будь-яких майбутніх спалахах коронавірусу”, — зазначив він.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус було виявлено у місті Ухань.

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