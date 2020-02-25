Ознайомитися з документом можна на сайті ВООЗ.

Так, коронавірусна інфекція COVID-19 була вперше зареєстровано 31 грудня 2019 року в місті Ухань, Китай.

Пасажирським суднам, які здійснюють міжнародні рейси, рекомендується розробити план боротьби зі спалахом і прописати наступні аспекти:

місце (місця), де люди з підозрою на вірус можуть перебувати індивідуально до висадки та трансферу до медичного закладу;

комунікація між відділеннями (медичне, домашнє господарство, пральня, обслуговування в номерах і т. д.) для осіб в ізоляції;

клінічне ведення випадку на борту;

процедури очищення і дезінфекції потенційно заражених територій, включаючи ізоляційні кімнати;

контроль всіх, хто мав контакти з хворими;

контроль всіх, хто мав контакти з хворими; вимога від пасажирів і команди заповнити форми – Passenger / Crew Locator Forms, – в яких вказується вся історія хвороби;

забезпечення громадського харчування, утилізація відходів, прання, посуд для ізольованих мандрівників.

Інформація перед висадкою пасажирів

Інформація PLF за запитом органів охорони здоров’я для полегшення відстеження контактів, в разі виявлення підтвердженого випадку після висадки і після закінчення рейсу.

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Попередня посадка

До припинення спалаху COVID-19 керівництво пасажирських суден, які відправлялися в міжнародний рейс, повинен надавати пасажирам загальну інформацію про COVID-19 і його профілактиці.

Навчання

Власники суден повинні надати вказівки екіпажу щодо розпізнавання симптомів COVID-19.

Екіпажу слід нагадати про процедурах, які необхідно дотримуватися, коли у пасажира або члена екіпажу на борту виявляються ознаки і симптоми, які вказують на гостре респіраторне захворювання.

Можна розробити конкретні для країни вказівки, наприклад: https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/recommendations-for-ships.html

Тимчасове керівництво ВООЗ “Догляд вдома за пацієнтами з підозрою на новий коронавірус”.

Виявлення випадки захворювання:

Хворого слід проінструктувати.

негайно надіти медичну маску;

дотримання правил гігієни рук;

негайна ізоляція в каюті, кімнаті чи приміщенні з закритими дверима.

Крім медичного персоналу, який надає медичну допомогу, до всіх осіб, що потрапляють в ізолятор слід застосовувати стандартні запобіжні заходи.

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Основні запобіжні заходи для захисту від нової коронавирусной інфекції

Регулярно обробляйте руки спиртовмісних засобом або мийте їх з милом.

Навіщо це потрібно? Якщо на поверхні рук присутній вірус, то обробка рук спиртовмісних засобом або миття їх з милом вб’є його.

Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни

При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісних антисептиком або мийте їх водою з милом.

Навіщо це потрібно? Прикривання рота і носа при кашлі та чханні дозволяє запобігти поширенню вірусів та інших хвороботворних мікроорганізмів. Якщо при кашлі або чханні прикривати ніс і рот рукою, мікроби можуть потрапити на ваші руки, а потім на предмети або людей, до яких ви торкаєтеся.

Дотримуйтесь дистанцію в громадських місцях

Тримайтеся від людей на відстані як мінімум 1 метра, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.

Навіщо це потрібно? Кашляючи або чхаючи, людина поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися вірусом при вдиханні повітря.

Не чіпайте руками очі, ніс і рот

Навіщо це потрібно? Руки стосуються багатьох поверхонь, на яких може бути присутнім вірус. Торкаючись містять інфекцію руками до очей, носа або рота, можна перенести вірус з шкіри рук в організм.

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При підвищенні температури, появу кашлю і скруті дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою

Якщо ви відвідували райони Китаю, де є 2019 nCoV, або тісно спілкувалися з кимось, у кого після поїздки з Китаю спостерігаються симптоми респіраторного захворювання, повідомте про це лікарям.

Навіщо це потрібно? Підвищення температури, кашель і утруднення дихання вимагають негайного звернення за медичною допомогою, оскільки можуть бути викликані респіраторною інфекцією або іншим серйозним захворюванням. Симптоми ураження органів дихання в поєднанні з підвищенням температури можуть мати найрізноманітніші причини, серед яких в залежності від скоєних пацієнтом поїздок і його контактів може бути 2019 nCoV.

Якщо у вас легкі респіраторні симптоми і ви не їздили в Китай або по території Китаю

Якщо у вас спостерігаються слабо виражені симптоми захворювання органів дихання і ви не відвідували Китай, вам слід ретельно дотримуватися елементарної респіраторну гігієну і гігієну рук і, по можливості, залишатися вдома до одужання.

В якості загальної запобіжні заходи дотримуйтесь звичайні правила гігієни при відвідуванні продуктових ринків, де продаються живі тварини, м’ясо і птиця або інші продукти тваринного походження.

Після дотику до тварин або продуктів тваринного походження регулярно мийте руки чистою водою з милом; не торкайтеся руками до очей, носа або рота; уникайте контактів з хворими тваринами і не чіпайте зіпсовані продукти тваринного походження.

Уникайте будь-яких контактів з іншими тваринами на території ринку (бродячими котами або собаками, гризунами, птахами, кажанами). Уникайте контактів з потенційно зараженими відходами або рідинами тваринного походження на підлозі або інших поверхнях в магазинах або ринкових павільйонах.

Не вживайте в їжу сирі або не пройшли належну термічну обробку продукти тваринного походження.

Відповідно до правил забезпечення безпеки продуктів харчування особливу обережність слід проявляти при поводженні з сирим м’ясом, молоком або органами тварин, щоб уникнути перехресного забруднення продуктами харчування, які не пройшли термічну обробку.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб убезпечити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Так, початкові симптоми нового коронавируса – це, головним чином, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка. Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що типово для вірусної пневмонії.