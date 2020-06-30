Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в найближчі дні відправить групу експертів в Китай на пошуки джерела походження коронавірусу, через який почалася пандемія.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, повідомляє Deutsche Welle.

Він зазначив, що медики зможуть краще боротися з коронавірусом, якщо їм буде відомо про його походження.

“Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі про те, як почався спалах”, – зазначив очільник ВООЗ.

Крім цього, Гебрейесус сказав, що багато країн досягнули прогресу в подоланні коронавірусу. Він зробив акцент на тому, що глобальна пандемія прискорюється.

Він не уточнив, в чому полягатиме місія групи. За його словами, ВООЗ вже кілька тижнів намагається домогтися від Китаю залучення її експертів до вивчення походження вірусу.

Гебрейесус сказав, що пандемія оголила “кращі і гірші якості людства”.