Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування антималярійного препарату гідроксихлорохін як ліків від коронавірусної інфекції.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Як повідомлялося раніше, 22 травня медичний журнал The Lancer опублікував дослідження, в якому повідомляється, що гідроксихлорохін не приносить користі при лікуванні коронавіруса, проте може завдавати шкоди.

У зв’язку з цим Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила дослідження цього препарату як ліків для хворих на COVID-19.

“Виконавча група зробила тимчасову паузу у випробуванні препаратів гідроксихлорохінової групи поки дані перевіряються Радою з моніторингу безпеки даних”, — зазначив Гебреісус.

Водночас голова ВООЗ наголосив, що ці препарати як і раніше вважаються безпечними для лікування пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.

"The Executive Group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity Trial while the data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board"-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 25, 2020