Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Як повідомлялося раніше, 22 травня медичний журнал The Lancer опублікував дослідження, в якому повідомляється, що гідроксихлорохін не приносить користі при лікуванні коронавіруса, проте може завдавати шкоди.

У зв’язку з цим Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила дослідження цього препарату як ліків для хворих на COVID-19.

гидроксихлорохин

“Виконавча група зробила тимчасову паузу у випробуванні препаратів гідроксихлорохінової групи поки дані перевіряються Радою з моніторингу безпеки даних”, — зазначив Гебреісус.

Водночас голова ВООЗ наголосив, що ці препарати як і раніше вважаються безпечними для лікування пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.

  • Раніше в Україні почали постачати з діючою речовиною гідроксихлорохін, використовуваним для лікування пацієнтів з COVID-19. Так, 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”.
  • Президент США приймає антималярійний препарат гідроксихлорохін задля профілактики коронавірусної хвороби. Користь цього препарату так і не була доведена лікарями.