Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
Як повідомлялося раніше, 22 травня медичний журнал The Lancer опублікував дослідження, в якому повідомляється, що гідроксихлорохін не приносить користі при лікуванні коронавіруса, проте може завдавати шкоди.
У зв’язку з цим Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила дослідження цього препарату як ліків для хворих на COVID-19.
“Виконавча група зробила тимчасову паузу у випробуванні препаратів гідроксихлорохінової групи поки дані перевіряються Радою з моніторингу безпеки даних”, — зазначив Гебреісус.
Водночас голова ВООЗ наголосив, що ці препарати як і раніше вважаються безпечними для лікування пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.
"The Executive Group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity Trial while the data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board"-@DrTedros #COVID19
— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 25, 2020
- Раніше в Україні почали постачати з діючою речовиною гідроксихлорохін, використовуваним для лікування пацієнтів з COVID-19. Так, 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”.
- Президент США приймає антималярійний препарат гідроксихлорохін задля профілактики коронавірусної хвороби. Користь цього препарату так і не була доведена лікарями.