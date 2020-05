Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

Як повідомлялося раніше, 22 травня медичний журнал The Lancer опублікував дослідження, в якому повідомляється, що гідроксихлорохін не приносить користі при лікуванні коронавіруса, проте може завдавати шкоди.

У зв’язку з цим Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила дослідження цього препарату як ліків для хворих на COVID-19.

“Виконавча група зробила тимчасову паузу у випробуванні препаратів гідроксихлорохінової групи поки дані перевіряються Радою з моніторингу безпеки даних”, — зазначив Гебреісус.

Водночас голова ВООЗ наголосив, що ці препарати як і раніше вважаються безпечними для лікування пацієнтів з аутоімунними захворюваннями або малярією.

"The Executive Group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity Trial while the data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board"-@DrTedros #COVID19

