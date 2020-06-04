Про це повідомило британське видання The Telegraph.

“У більшості європейських країн зараз спостерігається поліпшення з коронавірусом, але потрібно бути готовими до другої хвилі, яка можлива восени“, – сказав Клюге.

Крім того, в ВООЗ вважають, що друга хвиля коронавірусу також може збігтися зі спалахами інших інфекційних захворювань восени.

Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 25 тисяч 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 588 нових випадків, що є антирекордом з початку спалаху в нашій країні.