Про це повідомило британське видання The Telegraph.
“У більшості європейських країн зараз спостерігається поліпшення з коронавірусом, але потрібно бути готовими до другої хвилі, яка можлива восени“, – сказав Клюге.
Крім того, в ВООЗ вважають, що друга хвиля коронавірусу також може збігтися зі спалахами інших інфекційних захворювань восени.
Станом на ранок 4 червня в Україні зафіксовано 25 тисяч 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 588 нових випадків, що є антирекордом з початку спалаху в нашій країні.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Внутрішнє авіасполучення буде запущено в Україні з 5 червня, зовнішнє – 15 червня. Крім того, з 5 червня ресторанам і кафе дозволять приймати відвідувачів в середині закладів. Передбачено і низку інших послаблень з 5 червня.