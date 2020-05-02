Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Відповідне рішення було прийнято за підсумками засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації.

“Пандемія залишається надзвичайною ситуацією для громадської охорони здоров’я”, – заявив Гебреісус.

Він зазначив, що до відповідного висновку прийшли одноголосно на засіданні комітету. Питання обговорювали 18 експертів і 13 консультантів.

Наступне засідання комітету ВООЗ по надзвичайній ситуації скличуть протягом 90 днів.

Також ВООЗ закликала країни світу продовжувати допомагати ураженим пандемією державам.