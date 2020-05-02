Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.
Відповідне рішення було прийнято за підсумками засідання комітету ВООЗ щодо надзвичайної ситуації.
“Пандемія залишається надзвичайною ситуацією для громадської охорони здоров’я”, – заявив Гебреісус.
Він зазначив, що до відповідного висновку прийшли одноголосно на засіданні комітету. Питання обговорювали 18 експертів і 13 консультантів.
Наступне засідання комітету ВООЗ по надзвичайній ситуації скличуть протягом 90 днів.
Також ВООЗ закликала країни світу продовжувати допомагати ураженим пандемією державам.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що коронавірус COVID-19 має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створенню в лабораторних умовах.
- Як повідомлялося раніше, розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.