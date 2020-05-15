Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує країнам Європи вже починати готуватися до нової хвилі коронавірусу, яка очікується восени і взимку.

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє The Independent.

Він зазначив, що європейські країни “повинні зберігати пильність”, незважаючи на зниження кількості смертей і заражень в останні тижні.

“Я дуже стурбований подвійний хвилею: восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і ще одна – сезонного грипу або кору. Зараз ми знаходимося на роздоріжжі, де наші дії та індивідуальна поведінка визначають, як все станеться”, – заявив він.

Він попередив, що уповільнення спалаху не означає, що пандемія добігає кінця. Він пояснив, що вірус все ще активний в Європі, але змістився в східну частину, в такі країни як Україна, Білорусь, Казахстан і Росія.

За його словами, саме суспільна поведінка матиме ключову роль в “стримуванні поширення вірусу”, тому що багато країн вже почали знижувати заходи карантину.