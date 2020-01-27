Про це йде мова в повідомленні ВООЗ в твітер.

“Антибіотики не діють проти вірусів, тільки проти бактерій. 2019-nC0V є вірусом, і тому антибіотики не повинні використовуватися як засіб профілактики або лікування”, — підкреслили в організації.

Водночас у ВООЗ зазначили, що спеціальних ліків, які могли б убезпечити від інфікування новим коронавірусом немає.

“Наразі не існує жодних конкретних ліків, які рекомендуються для того, щоб запобігти або лікувати вірус. ВООЗ допомагає прискорити зусилля в області досліджень та розробок з рядом партнерів”, — додали в організації.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.