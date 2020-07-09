Про це повідомило британське видання The Guardian.

Водночас на цю мить у ВООЗ не публікують відомостей про те, чим конкретно опікуватиметься створюваний комітет, який очолить колишня голова уряду Нової Зеландії Хелен Кларк і колишня президент Ліберії Еллен Джонсон Сірліф.

За словами голови ВООЗ, метою роботи комітету буде оцінка національних систем епідеміологічного нагляду і тих дій, які були зроблені державами у відповідь на пандемію коронавірусу.

Разом з тим, повний склад комітету ще не визначено. Перший проміжний звіт комітету повинен бути наданий вже в листопаді 2020 року, а повний остаточний звіт — у травні 2021 року.

Як розповів голова ВООЗ, кінцевою метою роботи комітету буде розробка моделі глобального управління охороною здоров’я, яка координує заходи на нові спалахи епідемій в різних державах.

“Ми повинні зібратися разом в глобальній розмові, щоб витягти ці насилу завойовані уроки й перетворити їх у дії. Найбільша загроза, з якою ми стикаємося зараз, — це не сам вірус. Швидше, це відсутність лідерства та солідарності на глобальному та національному рівнях. Ми не можемо перемогти цю пандемію, існуючи в розділеному світі”, – заявив він.