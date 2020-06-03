Всесвітня організація охорони здоров'я відновила випробування антималярійного препарату гідроксихлорохін як ліків від коронавірусної інфекції.

Про це повідомили в прес-службі ВООЗ.

Як повідомлялося раніше, 22 травня медичний журнал The Lancer опублікував дослідження, в якому повідомляється, що гідроксихлорохін не приносить користі при лікуванні коронавірусу, проте може завдавати шкоди.

25 травня Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила випробування антималярійного препарату гідроксихлорохін як ліків від коронавірусної інфекції.

У середу, 3 червня, гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус оголосив, що комітет з безпеки і моніторингу вивчив дані про смертність від препарату та рекомендував продовжити випробування.

“На підставі наявних даних про смертність члени комітету рекомендували не змінювати протокол випробувань, оскільки немає причин для цього. Виконавча група отримала цю рекомендацію і схвалила продовження всіх випробувань, включаючи випробування гідроксихлорохіну”, — зазначив Гебреісус.