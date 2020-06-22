У Всесвітній організації охорони здоров'я оголосили про добовий рекорд зафіксованих випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляється в звіті ВООЗ.

Уточнюється, що 21 червня в світі було зафіксовано 183 020 нових випадків зараження коронавірусом.

При цьому 116 тисяч нових випадків було зафіксовано в країнах Південної і Північної Америки.

Даний добовий приріст є рекордним за весь час пандемії коронавірусу. Раніше максимум був зафіксований 18 червня, коли в ВООЗ повідомляли про 181 тисячу нових зафіксованих випадків зараження. Раніше щодоби довго фіксувалося не більше 150 тисяч.

За інформацією ВООЗ, загальна кількість хворих коронавірусом в світі вже перевищила 8,7 мільйона людей.

Найбільше заражень зафіксовано в Сполучених Штатах Америки (2,3 мільйона заражень). Друге місце займає Бразилія (1,083 тисячі заражень), а третє – Росія (583 тисячі заражень).