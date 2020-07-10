Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу населеного пункту Авдіївка бойовики обстрілювали позиції ООС з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілів було поранено українського бійця.

Пораненого військового було доставлено до шпиталю та надано медичну допомогу. Стан здоров’я військового задовільний.

“Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Втрати противника уточнюються. На свої агресивні дії окупанти й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників”, – наголосили у штабі.