У середу, 15 липня, співробітники адміністрації порту спільно з інспекторами обласної Держекоінспекції зафіксували невелика пляму біля судна “Делфі” і відібрали проби води.

Про це повідомили в адміністрації Одеського морського порту.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.

В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник, що перекинувся танкера Delfi обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.