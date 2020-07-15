Про це повідомили в адміністрації Одеського морського порту.
У середу, 15 липня, співробітники адміністрації порту спільно з інспекторами обласної Держекоінспекції зафіксували невелика пляму біля судна “Делфі” і відібрали проби води.
Ймовірно, причиною забруднення стало “ослаблення бонового кріплення, внаслідок несприятливих метеорологічних умов упродовж минулої доби”.
Наразі пляму локалізовано, поверхню води обробили сорбентом, бонове загородження полагодили.
Нагадаємо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно “Делфі”, яке перебувало в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину недалеко від пляжу “Дельфін”.
В результаті аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера “Делфі” перевищила допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.
Власник, що перекинувся танкера Delfi обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.
- Наразі судно знаходиться на тому ж місці, періодично з нього відбуваються витоку палива. Зокрема, витік стався напередодні, 23 червня.
- 25 червня одеський міський голова Геннадій Труханов заявив, що затонулий біля берегів Одеси танкер “Делфі” зможуть прибрати не раніше вересня.
- За попередніми розрахунками Держекоінспекції України в Одеській області, розмір збитків внаслідок аварії нафтового танкера “Делфі” поблизу Одеси становить 15 204,73 долара (майже 410,2 тисячі гривень).