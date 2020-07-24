Про це повідомляє видання The Guardian.

8-раундовий показовий бій відбудеться 12 вересня в Каліфорнії (США). Трансляція буде доступна в соціальній мережі Triller (на платній основі).

Поєдинку передуватимуть “розігрівальні” бої, а також музичні виступи.

Інформацію про поєдинок підтвердив у своїх соціальних мережах 54-річний Майк Тайсон.

“Я повертаюся”, – написав боксер і опублікував промо-ролик майбутнього бою.

51-річний Джонс-молодший в Instagram опублікував афішу майбутнього бою. Він зазначив, що щасливий вийти на бій з Тайсоном.

“Я щасливий, що цей бій між мною і Майком Тайсоном відбудеться! Я завжди був готовий і буду готовий і цього разу. Я хочу, щоб всі мої фанати підтримали мене і налаштувалися. Це буде епічно”, – написав Джонс.

Майк Тайсон – американський боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії; один з найвідоміших і найбільш впізнаваних боксерів в історії. Він абсолютний чемпіон світу у важкій ваговій категорії серед професіоналів (1987-1990), чемпіон світу за версіями WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996), IBF (1987-1990), The Ring (1988- 1990), лінійний чемпіон (1988-1990). У поєдинках він здобув 50 перемог (в тому числі 44 нокаутом) і зазнав 6 поразок.

Тайсон провів останній бій на професійному рингу в 2005 році і програв Кевіну Макбрайду. Не так давно він оголосив про повернення в спорт заради проведення виставкових поєдинків.

Рой Джонс-молодший – американський боксер-професіонал. Він абсолютний чемпіон світу в напівважкій ваговій категорії, чемпіон світу в середній (версія IBF, 1993-1994), другій середній (версія IBF, 1994-1996), напівважкій (версія WBC, 1997, 1997-2002 і 2003-2004; версія WBA , 1998-2002; версія IBF, 1999-2002), у першій важкій (версія WBU, 2013-2015, 2018; версія WBF 2017) і важкій (версія WBA, 2003) вагових категоріях. Очолював рейтинг pound for pound (рейтинг кращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією журналу Ring) в 1996, 1999 і 2003 роках.

Є рекордсменом за кількістю перемог у боях за титул об’єднаного чемпіона, а також володарем найдовшої серії захистів об’єднаного титулу в напівважкій вазі. Перший боксер за всю історію боксу, який став чемпіоном світу в середній вазі, потім зумів завоювати титули в другій середній, напівважкій і важкій вазі.

На рахунку Джонса – 66 перемог у професійному боксі (з них 47 нокаутом) і 9 поразок. Боксер вийшов “на пенсію” в 2018 році.