Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.

“20 листопада вони прибули на базу ВМС ЗС України до Очакова. Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, в практично знищеному стані. До цього часу їх не відновлювали в зв’язку зі слідчими діями та проведенням балістичної експертизи”, – йдеться в повідомленні.

Катер “Нікополь” і буксир “Яни Капу” відправлять на судноремонтний завод на наступному тижні. Катер “Бердянськ” стане на ремонт пізніше.

Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.