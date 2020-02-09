Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.
“20 листопада вони прибули на базу ВМС ЗС України до Очакова. Захоплені ворогом судна прийшли не своїм ходом, а за допомогою буксирів, в практично знищеному стані. До цього часу їх не відновлювали в зв’язку зі слідчими діями та проведенням балістичної експертизи”, – йдеться в повідомленні.
Катер “Нікополь” і буксир “Яни Капу” відправлять на судноремонтний завод на наступному тижні. Катер “Бердянськ” стане на ремонт пізніше.
Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.
- 20 листопада звільнені кораблі ВМС почали прибувати до Очакова.
- Раніше командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що росіяни угробили захоплені малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”, які зараз повертаються в Україну.
- Міністерство закордонних справ України повідомляло, що передані Росією кораблі “Нікополь”, “Бердянськ” і “Яни Капу” пройдуть ретельну перевірку і експертизу.