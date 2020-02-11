Про це Воронченко розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

В той же час адмірал визнав, що пошкодження кораблів виявилися занадто серйозними для того, щоб відремонтувати їх протягом трьох місяців, як планувалося спочатку.

“Зараз оформлені всі документи на постановку їх у ремонт. Ми склали перелік майна, яке було викрадено і знято, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза по обстрілу “Бердянська”. Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз чекаємо на приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира “Яни Капу”, і в кінці наступного тижня катера “Бердянськ” і “Нікополь”, а також буксир підуть на плановий ремонт”, – заявив він.

Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.