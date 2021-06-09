Наприкінці травня на екрани вийшов довгоочікуваний спеціальний епізод легендарного серіалу "Друзі". Проте, як виявилося, під час фільмування виникли непередбачувані труднощі.

Про це розповів в інтерв’ю виданню The Times режисер епізоду Бен Вінстон.

Як відомо, у спецвипуску знялися всі зірки серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. Це була перша їхня зустріч “на камеру” за останні роки.

У спецепізоді вони грали самих себе, а не персонажів “Друзів”.

За задумом Вінстона, актори повинні були пережити справжні емоції, побачивши один одного вперше на оригінальній сцені в студії Warner Bros. у Каліфорнії.

Проте коли режисер прибув на знімальний майданчик, то виявив, що трейлери зірок стоять зовсім поруч (а значить, актори мали можливість зустрітися ще за лаштунками, і це могло зіпсувати основну сцену зустрічі в спецепізоді).

Вінстон зізнався, що йому довелося вдатися до хитрощів, щоб втілити свій план у життя.

“Я був такий засмучений. Суть шоу в тому, що вони не бачили один одного. Але було вже пізно їх переміщати. Тоді ми побудували тенти навколо кожного дверного отвору. Я написав всім шістьом повідомлення і сказав: “Послухайте, я знаю, що ви хочете бачити один одного, але я благаю вас: будь ласка, залишайтеся в своїх гримерках, поки вас не викличуть на сцену. Я дійсно хочу зловити цей момент”, – зазначив Вінстон в інтерв’ю, яке цитує видання The Huffington Post.

За словами режисера, через це прохання актори постійно жартували з нього: наприклад, жартома повідомляли Вінстону, що “всі разом добираються в одному авто” на зйомки.

А Метт Леблан пожартував про те, що він нібито “був у ліжку” з Девідом Швіммером.

Проте зрештою важливий момент возз’єднання акторів був зафіксований на камеру.

“Вони глузували з мене через те, що я хотів зняти цей момент. Але вони зробили те, про що я просив. І виникає відчуття, що вони не бачилися цілу вічність. І це дійсно прекрасний момент. Я ніколи не бачив такого зв’язку, як у цих шістьох”, – наголосив Вінстон.