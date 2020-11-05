Про це Кіркоров розповів в своїх stories і в пості в Instagram.
Співак назвав цю зустріч символічною, оскільки фестиваль проходив в День народної єдності Росії.
“Любов і музика не має кордонів, національностей та кайданів! Жоден політичний режим не зможе закрити любов між людьми, народами, країнами”, – написав він на своїй сторінці.
Він підкреслив, що народи України і Росії жили в одній країні і “розмовляють однією мовою”.
В stories співак назвав цю зустріч возз’єднанням двох народів.
Крім Полякової та Кіркорова на фестивалі виступили російські співаки Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Сосо Павліашвілі та Леонід Агутін.
Сама співачка в стрічці Instagram ніяк цю зустріч не висвітлювала, хоча в stories запросила глядачів на концерт і опублікувала фото з Кіркоровим.
- Раніше повідомлялося, що слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину після концерту української співачки Олі Полякової в Харкові.