Українська співачка Оля Полякова і російський співак Філіп Кіркоров виступили в Дубаї (ОАЕ) на концерті PaRus 2020.

Про це Кіркоров розповів в своїх stories і в пості в Instagram.

Співак назвав цю зустріч символічною, оскільки фестиваль проходив в День народної єдності Росії.

“Любов і музика не має кордонів, національностей та кайданів! Жоден політичний режим не зможе закрити любов між людьми, народами, країнами”, – написав він на своїй сторінці.

Він підкреслив, що народи України і Росії жили в одній країні і “розмовляють однією мовою”.

В stories співак назвав цю зустріч возз’єднанням двох народів.

Крім Полякової та Кіркорова на фестивалі виступили російські співаки Стас Михайлов, Валерій Меладзе, Сосо Павліашвілі та Леонід Агутін.

Сама співачка в стрічці Instagram ніяк цю зустріч не висвітлювала, хоча в stories запросила глядачів на концерт і опублікувала фото з Кіркоровим.