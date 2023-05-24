Джерело: Лабораторія реактивного руху NASA JPL.

Дослідники наголосили, що спостереження показали набагато більше про історію Урану.

“Це набагато динамічніший світ, ніж ви могли б подумати. Це не просто блакитна газова куля. Багато чого відбувається на цій планеті”, — зауважив автор дослідження Алекс Акінс.

Вчені слідкували за радіохвилями, які випромінює крижаний гігант. Вони встановили, що всі планети із значною атмосферою в нашій Сонячній системі мають ознаки вихору на своїх полюсах. Це відбувається незалежно від того складаються планети переважно з каменю чи газу.

Фото: NASA/JPL-Caltech/VLA

“Циклони, які обертаються в тому ж напрямку, в якому обертається їх планета, або антициклони, які обертаються в протилежному напрямку, тепер ідентифіковані на полюсах кожної планети нашої Сонячної системи, за винятком Меркурія, який не має значної атмосфери”, — наголосили вчені.