Джерело: Лабораторія реактивного руху NASA JPL.
Дослідники наголосили, що спостереження показали набагато більше про історію Урану.
“Це набагато динамічніший світ, ніж ви могли б подумати. Це не просто блакитна газова куля. Багато чого відбувається на цій планеті”, — зауважив автор дослідження Алекс Акінс.
Вчені слідкували за радіохвилями, які випромінює крижаний гігант. Вони встановили, що всі планети із значною атмосферою в нашій Сонячній системі мають ознаки вихору на своїх полюсах. Це відбувається незалежно від того складаються планети переважно з каменю чи газу.
“Циклони, які обертаються в тому ж напрямку, в якому обертається їх планета, або антициклони, які обертаються в протилежному напрямку, тепер ідентифіковані на полюсах кожної планети нашої Сонячної системи, за винятком Меркурія, який не має значної атмосфери”, — наголосили вчені.
- Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував медузоподібну галактику JW39, розташовану в сузір’ї Волосся Вероніки. Вона “дрейфує” у ворожому середовищі скупчення галактик, а саме у плазмі.