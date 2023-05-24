Вчені NASA дослідили радіохвилі, які випромінює крижаний гігант Уран. Вони зафіксували циклон, ідентифікований на полюсах майже кожної планети нашої Сонячної системи.

Джерело: Лабораторія реактивного руху NASA JPL.

Дослідники наголосили, що спостереження показали набагато більше про історію Урану.

“Це набагато динамічніший світ, ніж ви могли б подумати. Це не просто блакитна газова куля. Багато чого відбувається на цій планеті”, — зауважив автор дослідження Алекс Акінс.

Вчені слідкували за радіохвилями, які випромінює крижаний гігант. Вони встановили, що всі планети із значною атмосферою в нашій Сонячній системі мають ознаки вихору на своїх полюсах. Це відбувається незалежно від того складаються планети переважно з каменю чи газу.