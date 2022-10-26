Вперше над Україною збили ракету за допомогою мобільного застосунку «єППО»

В Україні вперше збили ракету за допомогою мобільного застосунку "єППО". "Бойове" застосування відбулося 22 жовтня.

Про це повідомив у Facebook один з розробників програми.

Відстежити ракету вдалося на півдні України. “Калібр” летів на дуже малій висоті, а завдяки особливостям рельєфу місцевості залишався непомітним для сил протиповітряної оборони.

“Але декілька пильних громадян побачили бл*діну і відразу сповістили військових за допомогою застосунку “єППО”, — йдеться у повідомленні.

Зенітники за кілька секунд отримали інформацію. За словами співробітника конструкторської групи “Технарі” Геннадія Сульдіна, бійці мали достатньо часу та без зайвих проблем, “як на тренажері, збили “Калібр” з ПЗРК “Ігла”.

Система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала так, як це планували розробники, додав він.