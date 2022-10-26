Вперше над Україною збили ракету за допомогою мобільного застосунку «єППО»

Про це повідомив у Facebook один з розробників програми.
Відстежити ракету вдалося на півдні України. “Калібр” летів на дуже малій висоті, а завдяки особливостям рельєфу місцевості залишався непомітним для сил протиповітряної оборони.
“Але декілька пильних громадян побачили бл*діну і відразу сповістили військових за допомогою застосунку “єППО”, — йдеться у повідомленні.
Зенітники за кілька секунд отримали інформацію. За словами співробітника конструкторської групи “Технарі” Геннадія Сульдіна, бійці мали достатньо часу та без зайвих проблем, “як на тренажері, збили “Калібр” з ПЗРК “Ігла”.
Система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала так, як це планували розробники, додав він.
“єППО” замислювалося саме як засіб відстеження дозвукових крилатих ракет, насамперед “Калібрів”. Загроза на кшталт “Шахед” з’явилася набагато пізніше”, — резюмував Сульдін.
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