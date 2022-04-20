У Міністерстві оборони Ізраїлю погодили надання Україні засобів індивідуального захисту та захисного спорядження українським службам порятунку та надзвичайних ситуацій, котрі працюють у зоні бойових дій. Це стане важливою частиною ізраїльських зусиль стосовно гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц.

У розмові з українським міністром Олексієм Резніковим обговорили двосторонні кроки та зусилля міжнародної спільноти, необхідні для припинення війни в Україні.

Бені Ґанц схвалив закупівлю захисних засобів для шоломів і жилетів, які будуть передані українським рятувальним силам і цивільним організаціям у межах гуманітарних зусиль Ізраїлю.

Попередньо Ізраїль надавав Україні лише гуманітарну допомогу. Надсилання військового спорядження є певною зміною політики.

Своєю чергою, Олексій Резніков зауважив, що обговорив зі своїм колегою екзистенційні загрози Україні та право на самооборону. Серед іншого, говорили про важливість гуманітарної допомоги з боку Ізраїлю. Він також подякував країні за допомогу.