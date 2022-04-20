Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц.
У розмові з українським міністром Олексієм Резніковим обговорили двосторонні кроки та зусилля міжнародної спільноти, необхідні для припинення війни в Україні.
Бені Ґанц схвалив закупівлю захисних засобів для шоломів і жилетів, які будуть передані українським рятувальним силам і цивільним організаціям у межах гуманітарних зусиль Ізраїлю.
Попередньо Ізраїль надавав Україні лише гуманітарну допомогу. Надсилання військового спорядження є певною зміною політики.
Своєю чергою, Олексій Резніков зауважив, що обговорив зі своїм колегою екзистенційні загрози Україні та право на самооборону. Серед іншого, говорили про важливість гуманітарної допомоги з боку Ізраїлю. Він також подякував країні за допомогу.
Had a 📞 conversation with the Minister of Defence of #Israel Benny Gantz @gantzbe.We discussed existential threats to Ukraine & the right to self-defense.Among other things, the importance of humanitarian aid from Israel’s side has been discussed.Thank you for the support!🇺🇦🤝🇮🇱 pic.twitter.com/AiE8tCIi3X
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 20, 2022
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський нагадав членам Парламенту, уряду та народу Ізраїлю, що народ України під час Другої світової війни зробив свій вибір, рятуючи євреїв. За його словами, наразі такий самий вибір стоїть перед ізраїльтянами.
- Водночас Ізраїль став першою країною, яка відкрила польовий шпиталь у Львівській області. Він розташовується у місті Мостиська.
- Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, чому країна досі відмовляється від постачання зброї Україні та не приєднується до санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю змінило правила в’їзду громадян України до країни.
- Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який є давнім прихильником зближення Заходу з РФ, визнав, що роки його підтримки Путіна і газопроводу “Північний потік-2” були явною помилкою.