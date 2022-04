Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Бені Ґанц.

У розмові з українським міністром Олексієм Резніковим обговорили двосторонні кроки та зусилля міжнародної спільноти, необхідні для припинення війни в Україні.

Бені Ґанц схвалив закупівлю захисних засобів для шоломів і жилетів, які будуть передані українським рятувальним силам і цивільним організаціям у межах гуманітарних зусиль Ізраїлю.

Попередньо Ізраїль надавав Україні лише гуманітарну допомогу. Надсилання військового спорядження є певною зміною політики.

Своєю чергою, Олексій Резніков зауважив, що обговорив зі своїм колегою екзистенційні загрози Україні та право на самооборону. Серед іншого, говорили про важливість гуманітарної допомоги з боку Ізраїлю. Він також подякував країні за допомогу.

Had a 📞 conversation with the Minister of Defence of #Israel Benny Gantz @gantzbe.We discussed existential threats to Ukraine & the right to self-defense.Among other things, the importance of humanitarian aid from Israel’s side has been discussed.Thank you for the support!🇺🇦🤝🇮🇱 pic.twitter.com/AiE8tCIi3X

