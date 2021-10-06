Про це з посиланням на чиновників НАТО повідомили міжнародні агентства AP та Reuters, американське видання Axios та британський телеканал Sky News.

У середу, 6 жовтня, НАТО відкликало акредитацію вісьмох членів місії в Росії. Чиновники НАТО на умовах анонімності розповіли журналістам, що це пов’язано із тим, що члени представництва альянсу були “незаявленими офіцерами російської розвідки”.

Чисельність московської команди, що працює в штаб-квартирі альянсу, скорочено вдвічі (з 20 до 10 осіб). Це рішення має набути чинності в кінці жовтня.

Зауважимо, офіційних повідомлень з боку НАТО наразі не було, конкретні причини поки не названо. Утім Росія вже пообіцяла вжити заходів у відповідь.

ЗМІ зазначають, що НАТО йде на такий крок вперше за останні три роки. У 2018-му це було пов’язано з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері, Англія. Тоді було звільнено сім дипломатів, розмір російської місії скорочено з 30 до 20 осіб.

Нагадаємо, у березні 2018 року в місті Солсбері, Великобританія колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були виявлені з симптомами отруєння в торговому центрі. У квітні Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що їх намагалися отруїти за допомогою речовини з назвою “Новачок”.