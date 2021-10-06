Про це з посиланням на чиновників НАТО повідомили міжнародні агентства AP та Reuters, американське видання Axios та британський телеканал Sky News.
У середу, 6 жовтня, НАТО відкликало акредитацію вісьмох членів місії в Росії. Чиновники НАТО на умовах анонімності розповіли журналістам, що це пов’язано із тим, що члени представництва альянсу були “незаявленими офіцерами російської розвідки”.
Чисельність московської команди, що працює в штаб-квартирі альянсу, скорочено вдвічі (з 20 до 10 осіб). Це рішення має набути чинності в кінці жовтня.
Зауважимо, офіційних повідомлень з боку НАТО наразі не було, конкретні причини поки не названо. Утім Росія вже пообіцяла вжити заходів у відповідь.
ЗМІ зазначають, що НАТО йде на такий крок вперше за останні три роки. У 2018-му це було пов’язано з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері, Англія. Тоді було звільнено сім дипломатів, розмір російської місії скорочено з 30 до 20 осіб.
Нагадаємо, у березні 2018 року в місті Солсбері, Великобританія колишній агент ГРУ Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були виявлені з симптомами отруєння в торговому центрі. У квітні Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що їх намагалися отруїти за допомогою речовини з назвою “Новачок”.
У серпні 2019 року контртерористичний підрозділ поліції Великої Британії заявив про ще одного постраждалого внаслідок інциденту. В оприлюдненій заяві йдеться, що потерпілим виявився поліціянт, який приїхав на виклик про отруєння Скрипалів. У Солсбері він наткнувся на незначну частку “Новачка”.
- Наразі у Німеччині триває розслідування проти співробітників ГРУ, підозрюваних в отруєнні сім’ї Скрипалів, відомих як Руслан Боширов та Олександр Петров.
- У вересні 2021 року британська поліція повідомила про висунення звинувачень третьому росіянину — Сергію Федотову — у справі про отруєння Скрипалів у Солсбері. Його також вважають агентом ГРУ.