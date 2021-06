Про це повідомляє видання Jerusalem Post.

Зазначається, що міністерка охорони довкілля Гіла Гамліель підписала відповідний указ.

“Хутряна промисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі й завдає невимовної жорстокості та страждання”, – прокоментувала це рішення Гамліель.

Заборона набирає чинності в грудні цього року.

Рішення про заборону привітали організації із захисту прав тварин. Представники неурядової ізраїльської організації Animals Now заявили, що це рішення є “історичним” і запевнили, що воно “врятує незліченну кількість тварин від пекла хутряної промисловості”.

Міжнародна організація Peta назвала рішення Ізраїлю “історичною перемогою”, яка захистить “незліченну кількість лисиць, норок, кроликів та інших тварин від вбивства заради їх шкури”.

IT'S OFFICIAL: Israel has become the first country in the world to ban the sale of fur!

This historic victory will protect countless foxes, minks, rabbits, and other animals from being violently killed for their skin. https://t.co/S9T5I5jfIP pic.twitter.com/K6HBWq4NSC

— PETA (@peta) June 9, 2021