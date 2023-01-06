Протягом 2022 року українську Wikipedia вперше переглянули один мільярд разів. За останніх шість років її популярність зросла вдвічі.

Про це йдеться у блозі української Wikipedia.

Зазначається, що абсолютне річне зростання становить 169 мільйонів переглядів. За шість років популярність української Wikipedia зросла на 100%, тобто удвічі.

Крім того, число переглядів сторінок за грудень становить 93,6 млн. Це +5 % до грудня минулого року. В українській Wikipedia здійснили 1 060 мільйонів переглядів сторінок проти 891 млн у 2021, що більше на 19 %.

За підсумками грудня українська Wikipedia — на 16 місці у світі за відвідуваністю, як і торік.

“Ці показники були б ще вищі, однак відносно невеликий приріст відвідуваності у листопаді та грудні пов’язаний з аварійними й віяловими відключеннями електроенергії через терористичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України”, — йдеться в повідомленні.