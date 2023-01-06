Про це йдеться у блозі української Wikipedia.
Зазначається, що абсолютне річне зростання становить 169 мільйонів переглядів. За шість років популярність української Wikipedia зросла на 100%, тобто удвічі.
Крім того, число переглядів сторінок за грудень становить 93,6 млн. Це +5 % до грудня минулого року. В українській Wikipedia здійснили 1 060 мільйонів переглядів сторінок проти 891 млн у 2021, що більше на 19 %.
За підсумками грудня українська Wikipedia — на 16 місці у світі за відвідуваністю, як і торік.
“Ці показники були б ще вищі, однак відносно невеликий приріст відвідуваності у листопаді та грудні пов’язаний з аварійними й віяловими відключеннями електроенергії через терористичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України”, — йдеться в повідомленні.
- Українські світлини не братимуть участі у міжнародному етапі фотоконкурсу “Вікі любить пам’ятки”-2022 через рішення організаторів допустити до міжнародного етапу світлини пам’яток культурної спадщини з Росії.
- Російська “Вікіпедія” стрімко втрачає популярність в Україні. Розрив між російською й українською скоротився з 49 млн до 10 млн переглядів.