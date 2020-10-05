Про це пише The Brussels Times.

“У складі уряду Бельгії, який був призначений цього тижня, посаду віцепрем’єр-міністра отримала відкритий трансгендер Петра Де Суттер, та ця подія залишилася майже непоміченою у бельгійських медіа. Де Суттер, колишній депутат Європарламенту, була призначена в уряд від Фламандської партії зелених. Вона також отримала портфель міністра у справах державних підприємств та державної адміністрації”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначила Де Суттер у Twitter, вона пишається, що у Бельгії та у більшості країн ЄС “гендерна належність не є проблемою”.

Політик також висловила сподівання, що її приклад стане приводом для дискусії в країнах, де ситуація залишається інакшою.

За фахом Де Суттер є гінекологом, вона очолювала відділення репродуктивної медицини Гентського університету. Протягом політичної кар’єри вона ніколи не приховувала свою гендерну орієнтацію та була активною учасницею руху ЛГБТ, але постійно наголошувала, що її сприйняття у суспільстві не має обмежуватися її гендерною належністю.