Одним із найвідоміших технічних моментів 21-го століття є Стів Джобс у своїй фірмовій чорній водолазці, який тримає маленький пристрій: iPhone. З моменту презентації на конференції Macworld у Сан-Франциско у 2007 році iPhone став глобальним явищем: зараз у всьому світі продано понад 1,2 мільярда одиниць. Зокрема у США 50% ринку смартфонів належать Apple.

Про це йдеться у матеріалі Visual Capitalist.

Сьогодні ринок смартфонів – це жорстка конкуренція.

У глобальному масштабі iPhone зайняв поважні 16% ринку смартфонів, однак у США iPhone вдалося завоювати більшість споживачів. Нові дані Counterpoint Research через FT зазначають, що зараз iPhone становлять 50% від загальної кількості користувачів у Сполучених Штатах.

З великою кількістю брендів смартфонів, доступних для американських споживачів, і багато з них за нижчими цінами, що робить цей бренд таким популярним?

Експерти вказують на низку причин, чому флагманський пристрій Apple перевершує показники в США порівняно з іншими ринками:

Apple має найвищу лояльність до бренду серед усіх великих виробників смартфонів. 9 із 10 користувачів iPhone у США планують придбати iPhone як наступний пристрій.

Схоже, що iPhone знецінюється повільніше, ніж інші пристрої.

Загалом, споживачі в США менш чутливі до ціни, ніж споживачі в багатьох інших країнах.

Apple активно висловлювалася у своїх повідомленнях про захист конфіденційності та даних користувачів, і, схоже, це повідомлення резонує серед споживачів.

На цьому пункті варто зупинитися більш детально.

Захист персональних даних і кібербезпека стали основними проблемами в минулі роки, і Apple зробила безпеку пріоритетом.

Звичайно, порушення безпеки можуть відбуватися і трапляються, незалежно від того, який пристрій використовується. З усім тим, нещодавнє опитування, проведене Beyond Identity, показує, що користувачі iPhone рідше стають жертвами порушень безпеки та мають більшу ймовірність відновити дані в разі порушення.

Проте попри висновки, Apple також налаштована на маркування своїх пристроїв безпечними та надійними. “Конфіденційність. Це iPhone” – кампанію запустили в 2019 році.

Незалежно від того, чи є iPhone безпечнішим за інші пристрої, Apple використала свої маркетингові сили, щоб впливати на громадську думку в той час, коли американці зосереджені на конфіденційності. І виходячи з останніх встановлених баз користувачів, ця стратегія, здається, окуповується.