Про це йдеться у матеріалі Visual Capitalist.
Сьогодні ринок смартфонів – це жорстка конкуренція.
У глобальному масштабі iPhone зайняв поважні 16% ринку смартфонів, однак у США iPhone вдалося завоювати більшість споживачів. Нові дані Counterpoint Research через FT зазначають, що зараз iPhone становлять 50% від загальної кількості користувачів у Сполучених Штатах.
З великою кількістю брендів смартфонів, доступних для американських споживачів, і багато з них за нижчими цінами, що робить цей бренд таким популярним?
Експерти вказують на низку причин, чому флагманський пристрій Apple перевершує показники в США порівняно з іншими ринками:
- Apple має найвищу лояльність до бренду серед усіх великих виробників смартфонів. 9 із 10 користувачів iPhone у США планують придбати iPhone як наступний пристрій.
- Схоже, що iPhone знецінюється повільніше, ніж інші пристрої.
- Загалом, споживачі в США менш чутливі до ціни, ніж споживачі в багатьох інших країнах.
- Apple активно висловлювалася у своїх повідомленнях про захист конфіденційності та даних користувачів, і, схоже, це повідомлення резонує серед споживачів.
На цьому пункті варто зупинитися більш детально.
Захист персональних даних і кібербезпека стали основними проблемами в минулі роки, і Apple зробила безпеку пріоритетом.
Звичайно, порушення безпеки можуть відбуватися і трапляються, незалежно від того, який пристрій використовується. З усім тим, нещодавнє опитування, проведене Beyond Identity, показує, що користувачі iPhone рідше стають жертвами порушень безпеки та мають більшу ймовірність відновити дані в разі порушення.
Проте попри висновки, Apple також налаштована на маркування своїх пристроїв безпечними та надійними. “Конфіденційність. Це iPhone” – кампанію запустили в 2019 році.
Незалежно від того, чи є iPhone безпечнішим за інші пристрої, Apple використала свої маркетингові сили, щоб впливати на громадську думку в той час, коли американці зосереджені на конфіденційності. І виходячи з останніх встановлених баз користувачів, ця стратегія, здається, окуповується.
- 7 вересня американська компанія Apple презентувала перші iPhone з нової лінійки. Базові девайси зберегли зовнішній дизайн 13-ї моделі з “чубчиком”.
- Раніше експерти зазначали, що нова функція енергозаощадження може допомогти збільшити час автономної роботи.
- Компанія Apple подала заявку на патентування технології, за допомогою якої можна приховати зміст екрана смартфона iPhone від сторонніх людей.
- Apple мала намір додати нову функцію в iPhone, що інформує користувачів, чи ремонтувався пристрій раніше і, чи використовувався оригінальний екран або акумулятор. З’явиться новий розділ історії запчастин та обслуговування (у “Налаштуваннях”).