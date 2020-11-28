У суботу, 28 листопада, Папа Римський Франциск призначив 13 нових кардиналів. Одним із них вперше став афроамериканець.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Кардинали були призначені в рамках церемонії, відомої як консисторія (це зібрання кардиналів, яке скликає й очолює Папа Римський).

Цього року церемонія пройшла не так маштабно, як зазвичай, через пандемію коронавірусу COVID-19, інформує агентство Reuters. Замість тисяч людей, у базиліку Святого Петра допустили лише по 10 гостей на кожного кардинала.

Першим в історії католицької церкви кардиналом-афроамериканцем став Вілтон Грегорі – 72-річний архієпископ Вашингтона (округ Колумбія, США).

Грегорі також став єдиним американцем, якого сьогодні підвищила в католицькій духовній ієрархії Колегія кардиналів у Римі.

Серед посвячених були також архієпископи з Руанди, Брунею, Чилі та Філіппін.

72-річний Вілтон Грегорі став найбільш високопоставленим афроамериканським католиком в історії США.

“Час подякувати Богові за унікальний момент у моєму житті та в житті Церкви в США. Сподіваюся, це знак для афроамериканської спільноти, що католицька церква відчуває велику увагу і шану до людей з моїм кольором шкіри”, – зазначив Грегорі в коментарі CNN.

На посаді кардинала він буде одним із найближчих радників Папи Римського й одним з приблизно 120 осіб, які за необхідності обиратимуть наступного понтифіка.

Вілтон Грегорі народився в Чикаго. Його батьки не були католиками. Грегорі навернувся в католицизм під час відвідин церковноприходської школи.

До того, як стати архієпископом Вашингтона, він обіймав посади єпископа Белвілла та архієпископа Атланти.

Як зазначає CNN, Папа Франциск приділяє пильну увагу расовій динаміці в США, і призначення Грегорі кардиналом – підтвердження цьому.

Архієпископ Грегорі обійшов кількох інших кандидатів, які могли стати кардиналами.

Раніше Папа Римський засудив трагічну смерть Джорджа Флойда – афроамериканця, котрий загинув від рук поліціянтів у Міннесоті в травні.

Цього тижня понтифік зустрівся з баскетболістами NBA у Ватикані та закликав їх продовжувати боротьбу за расову справедливість і економічну рівність.