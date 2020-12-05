Вперше в історії: Міноборони замовить літаки АН-178

Про це розповів віцепрем’єр, міністр з питань стратегічної промисловості Олег Уруський в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Думаю, що буде підписаний контракт між Міноборони і ДП “Антонов” на три літаки АН-178, що буде взагалі вперше в Україні за часів незалежності. Ми ще ніколи не замовляли нові літаки. Я сподіваюся, що така подія знаменна в певному сенсі цього слова все-таки відбудеться ще в цьому році”, – сказав Уруський.

Він зазначив, що державне замовлення 2020 року виконають не тільки шляхом підписання контракту з ДП “Антонов”. Також планують ремонт бронетанкової техніки та можлив закупівлю артилерійських систем.