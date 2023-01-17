Вперше за часів незалежності України відбулася приватизація морського порту, під час аукціону порт "Усть-Дунайськ" продали за 201 мільйон гривень.

Про це інформує пресслужба Фонду державного майна України.

Відтак, фінальна пропозиція за порт “Усть-Дунайськ” у 3,3 раза перевищила початкову ціну, яка становила 60 мільйонів гривень. У Фонді держмайна зазначили, що такого результату вдалося досягти завдяки значній конкуренції серед підприємців – за порт змагалися 8 інвесторів.

Тепер переможець має 20 робочих днів на сплату вартості лота після дня завершення аукціону. Тільки після надходження коштів до бюджету підписується договір купівлі-продажу.

З 1 квітня порт відновив роботу, і з того часу перевалив на експорт 153 тис. тонн зерна та 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів при проєктній спроможності в 4,1 млн тонн. Фактично сьогодні порт працює лише на 5% своїх потужностей.

“До великої війни про “Усть-Дунайськ” майже всі забули, але він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Але для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес”, – зазначає голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

За словами директора ДП “Прозорро.Продажі” Олексія Соболева, це перший порт, приватизований у системі “Прозорро.Продажі”.

“Знакова подія, яка показує, що держава готова. У понад два рази вища конкуренція, ніж у середньому на приватизаційних аукціонах, і кратне зростання ціни, — підтвердження готовності і бізнесу змагатися за такі активи”, — зауважив Олексій Соболев.

За даними Фонду держмайна, до повномасштабного вторгнення РФ основні інвестиції йшли в інші морські порти. Після приватизації новий власник “Усть-Дунайська” зможе направляти приватні інвестиції на активізацію діяльності цього працюючого порту.