Використовуючи глибоководні карти, вчені створили перше повнорозмірне цифрове тривимірне сканування "Титаніка", що лежить на глибині 3 800 метрів в Атлантичному океані.

Джерело: BBC.

Завдяки скануванню вдалося отримати тривимірний вигляд та побачити судно так, ніби воно лежить на суші. Це, ймовірно, дозволить дізнатися нові подробиці щодо причини кораблетрощі.

“Титанік” затонув під час свого першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка, зіткнувшись з айсбергом у ніч із 14 на 15 квітня 1912 року. Тоді внаслідок катастрофи загинули понад 1 500 людей.

Сканування зробили влітку 2022 дві компанії: Magellan Ltd., що займається глибоководними картами, та Atlantic Productions, що зняла документальний фільм про цей проєкт.

Підводні апарати, дистанційно керовані командою на борту спеціалізованого судна, провели понад 200 годин, вивчаючи довжину й ширину затонулого пароплава. Вони зробили понад 700 тисяч всебічних зображень, створивши точну 3D-реконструкцію.